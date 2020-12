Brenner brilha, São Paulo vence o Fluminense e amplia vantagem na liderança

O Tricolor paulista abriu sete pontos de vantagem para Atlético-MG e Flamengo no Campeonato Brasileiro

RJ - FUTEBOL/BRASILEIRÃO/FLUMINENSE X SÃO PAULO - ESPORTES - Brenner, do São Paulo, comemora seu segundo gol marcado sobre o Fluminense durante partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, realizada no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), na zona norte do Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 26 de dezembro de 2020. 26/12/2020 - Foto: MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner marcou duas vezes na vitória do São Paulo sobre o Fluminense



O São Paulo conseguiu um excelente resultado ao bater o Fluminense por 2 a 1, na noite deste sábado, 26, no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto bem equilibrado, Brenner resolveu ao marcar duas vezes, enquanto o experiente Fred fez para a equipe mandante. Com o resultado, o Tricolor paulista vai a 56 pontos e amplia para sete pontos a vantagem sobre Atlético-MG e Flamengo, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O Fluminense volta a campo somente no ano que vem, quando enfrenta o Flamengo no Maracanã, como visitante, na quarta-feira, dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor paulista, por sua vez, encara o Grêmio já no próximo dia 28, na quarta-feira, no Morumbi, na rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil – na ida, o conjunto gaúcho venceu por 1 a 0, no Rio Grande do Sul.

Os dois tricolores começaram a partida tentando manter a posse de bola, mas sem incomodar o adversário. Na primeira oportunidade, clara, no entanto, o São Paulo levou a melhor. Reinaldo recebeu de Igor Gomes na esquerda e cruzou rasteiro na área para Brenner, que se atirou na bola e desviou para o fundo do gol, aos 14 minutos. O Fluminense, então, até incomodou com um chute de Wellington Silva, que passou por cima do travessão, mas foi lento na maior parte do tempo. O time de Diniz, por sua vez, terminou a etapa inicial melhor, mas pecou muito no passe final, desperdiçando oportunidades de aumentar a vantagem.

Mais ligado no segundo, o Fluminense precisou de pouco tempo para igualar. Logo no primeiro minuto, Matheus Ferraz aproveitou batida de falta e, livre dentro da área, mandou para fora. Já aos 6 minutos, Gabriel Sara deu mole, errou na saída de bola e entregou para Fred, que recebeu na frente da área e encheu o pé para deixar tudo igual no Maracanã. O Flu melhorou na partida e equilibrou o jogo, mas acabou levando o segundo. Sara cruzou da esquerda e Brenner bateu, mas parou no goleiro. No rebote, Vitor Bueno chutou prensado e a bola sobrou para o garoto com a camisa número 30, que recolocou o São Paulo à frente. No fim, o Fluminense ensaiou uma pressão, mas não conseguiu empatar novamente.