Bruno Alves fala em ganhar títulos no SPFC para ser convocado pela seleção

Divulgação/São Paulo FC Bruno Alves é zagueiro da seleção brasileira



Bruno Alves é um dos principais nomes do São Paulo nas últimas duas temporadas. Titular absoluto do time paulista, o zagueiro estava em boa fase antes da paralisação do futebol devido à pandemia de Covid-19. Em entrevista ao “Estadão”, nesta terça-feira (19), o defensor afirmou que pretende manter o alto nível e conquistar títulos no clube para alcançar a seleção brasileira.

“Todo atleta tem o sonho de jogar na seleção brasileira e eu não sou diferente e nem poderia ser. Trabalho todos os dias para conquistar títulos pelo São Paulo e marcar meu nome. Tenho certeza de que, com títulos aqui, eu com certeza estaria mais perto da seleção brasileira. É um passo de cada vez. Passando por essa etapa de grandes feitos no clube, acho que posso estar mais perto da seleção”, disse.

Ao lado de Robert Arboleda, Bruno Alves se consolidou como um dos melhores de sua posição ao formar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2019. Além disso, o defensor também ganhou status de líder dentro do grupo, algo ressaltado pelo treinador Fernando Diniz.

“Vejo isso com muita alegria e satisfação. O Fernando Diniz sempre conversa comigo sobre esse papel que eu tenho dentro do time, dentro do elenco e essa liderança que carrego hoje. Procuro estar sempre conversando com mais jovens, até pela experiência que tive na minha carreira. Eu vim lá de baixo, de equipes menores, e hoje poder estar no São Paulo é um sonho muito grande”, celebrou Bruno.

Antes da suspensão no futebol, o Tricolor estava em bom momento e havia vencido o clássico contra o Santos, no Morumbi. Segundo Bruno Alves, a ideia é tentar manter o foco durante a quarentena para voltar com o mesmo ritmo.

“Não, o foco não vamos perder. Como eu disse no início, está todo mundo sofrendo com essa pandemia. Então vai afetar a todos. Agora estamos nos preocupando com a saúde e depois, quando voltarmos aos treinos no CT, voltaremos à rotina de grupo. É procurar recuperar a forma e voltar aos trabalhos táticos e técnicos. Vamos procurar dar continuidade ao que vinha sendo feito. Atleta tem que estar sempre se adaptando, então acredito que esse seja mais um desafio que a gente tenha que superar. Vamos tentar voltar ao mesmo ritmo, ou ao mais próximo possível, que estávamos antes da parada”, falou.

Mesmo com duas rodadas a ser disputadas, o São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na Copa Libertadores, o time é o segundo colocado de sua chave.

*Com Estadão Conteúdo