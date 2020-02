Bruno Alves vê São Paulo ansioso para marcar, mas ressalta evolução com Diniz

Divulgação/São Paulo FC Bruno Alves é zagueiro do São Paulo



A pergunta que não quer calar no São Paulo é: por que o time criar muitas chances, mas peca tanto na finalização? Nesta terça-feira (18), em entrevista coletiva no CT do clube, o zagueiro Bruno Alves atribuiu o baixo aproveitamento dos arremates à ansiedade. Ainda assim, o defensor exaltou o trabalho do treinador Fernando Diniz.

“Pode ser que sim [seja a ansiedade]. Cria, vai tendo chances, e não sai o gol. Mas o time tem que ser frio, maduro. O mais importante está sendo feito, que é envolver todo o time, envolver movimentos de zagueiro, goleiro, lateral, troca de posicionamentos no campo ofensivo. Esse ano evoluiu muito, estamos sendo mais agressivos, chegando com cinco na área. Quando os gols começarem a sair, vai dar uma confiança maior”, disse Bruno Alves.

O Tricolor é a equipe que mais finaliza no Campeonato Paulista e, mesmo sem vencer há três rodadas, demonstrou bom futebol ao envolver seus adversários. Hoje, Bruno Alves elogiou a postura da equipe nas últimas rodadas.

“Os times que estão jogando contra nós estão tendo uma postura defensiva, querendo explorar os contra-ataques. A gente vem numa filosofia boa, evoluindo bastante. Muitos jogadores evoluíram. Temos uma proposta de jogo”, avaliou o são-paulino.

“Esse é o caminho, todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo pensando num só objetivo, que é o caminho dos títulos. Quando a bola começar a entrar, vamos subir de nível”, prosseguiu.

O próximo compromisso do São Paulo está marcado para o sábado (22), diante do Oeste, na Arena Barueri. Terceiro colocado do Grupo C, o time do Morumbi tem os mesmos 9 pontos de Inter de Limeira e Mirassol, mas fica atrás devido ao critério de desempate.