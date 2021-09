Calleri e Gabriel Neves são registrados no BID e podem estrear pelo São Paulo no domingo

O Tricolor enfrenta o Fluminense, às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo, 12, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

O torcedor do São Paulo recebeu uma ótima notícia na manhã desta sexta-feira, 10. Jonathan Calleri e Gabriel Neves, os dois novos reforços do time, foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão liberados para enfrentar o Fluminense, às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo, 12, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor paulista ocupa a 15ª colocação e ainda sonha com o objetivo de ir à Copa Libertadores na próxima temporada – com um jogo a menos, o time está a seis pontos do Corinthians, o primeiro dentro da zona de classificação para a competição internacional.

O São Paulo, no entanto, ainda não dá certeza de que a dupla estará em campo diante do Fluminense. Em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira, Calleri admitiu não estar bem fisicamente por não participar de uma partida oficial há quatro meses. “Eu sempre quero jogar, mas tenho que ser consciente que faz quatro meses que não treino em uma equipe profissional, que não estou no dia a dia com o elenco. Vou estrear quando estiver bem fisicamente. Esses dias treinei com parte do grupo, vou fazer uma semana de treinos constantes, e vou seguir trabalhando para ajudar a equipe quando Crespo necessitar”, disse o atacante argentino, que marcou 16 gols em 31 partidas em sua primeira passagem pelo clube do Morumbi, em 2016.

Já Gabriel Neves está treinando com o elenco são-paulino há mais dias e, apesar de ter se recuperado recentemente, tem mais chances de começar o jogo contra o Tricolor carioca. Meio-campista, o uruguaio deve brigar por posição com crias da base do São Paulo, com Luan, Liziero e Rodrigo Nestor. “Eu me sinto bem em qualquer lugar do meio-campo, faço de ‘enganche’ [meia-atacante], de volante; eu me sinto bem em qualquer posição”, disse o jogador, revelado pelo Nacional, em sua apresentação. “Alguns jogos não joguei, mas me sinto bem fisicamente. Tenho que me adaptar um pouco aqui, é um tempinho de adaptação que preciso. Estou bem e com muita vontade de entrar no ritmo”, completou.