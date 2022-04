Calleri marca três e São Paulo goleia o Athletico-PR em estreia no Campeonato Brasileiro

Atacante argentino marcou ‘hat-trick’ e comandou vitória do Tricolor no Morumbi; Luciano marcou o outro tento da equipe paulista

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante marcou três gols e comandou vitória da equipe de Rogério Ceni



Com uma grande atuação de Calleri, o São Paulo goleou o Athletico-PR em partida disputada pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogo aconteceu neste domingo, 10, no Morumbi, e terminou com o placar de 4 a 0 para a equipe comandada por Rogério Ceni. O atacante argentino foi o destaque do jogo, marcando três gols e comandando a vitória do Tricolor. Luciano foi responsável por marcar o quarto gol da equipe paulista. Com o resultado, o Tricolor garantiu a primeira colocação da tabela e aplicou a vitória com maior vantagem de gols até o momento. Na próxima rodada, o São Paulo viaja ao Rio para enfrentar o Flamengo enquanto o Athletico-PR recebe o Atlético-MG em casa.