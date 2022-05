Calleri reclama de pênalti não marcado para o São Paulo: ‘Renato Augusto jogou vôlei’

Em entrevista concedida na zona mista do estádio corintiano, o atacante disse que o Tricolor foi superior na partida e afirmou que o resultado foi injusto

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Calleri marcou para o São Paulo no empate com o Corinthians



Jonathan Calleri lamentou o empate do São Paulo com o Corinthians em 1 a 1, na tarde do último domingo, 22, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Em entrevista concedida na zona mista do estádio corintiano, o atacante disse que o Tricolor foi superior na partida e afirmou que o resultado foi injusto. “Fizemos um primeiro tempo incrível, tivemos muitas chances de fazer gol… No primeiro era para matar e não matamos. O empate não é justo. Vínhamos para ganhar – completou o argentino, que reclamou de um pênalti não dado pela arbitragem no primeiro tempo”, declarou.

Calleri também reclamou de um pênalti não marcado para o São Paulo, ainda no primeiro tempo, quando o placar estava zerado. Na ocasião, o meio-campista Renato Augusto colocou as duas mãos na bola dentro da área. “Foi o melhor jogo como visitante em muito tempo, muito melhor do que todos do Paulistão. Tivemos a bola o tempo todo, só criaram o gol do Jô impedido e que para mim foi falta. Tive duas chances, o Arboleda outra e um pênalti claro. Renato Augusto é um craque, mas pegou na bola com as duas mãos. Jogamos futebol, não é vôlei. Não sei como não foi pênalti”, disparou.