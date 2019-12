Caso Jean: advogado do goleiro argumenta: ‘Foi um assunto privado de família e nenhum crime foi cometido’

Newton Menezes/Futura Press/Estadão Conteúdo Jean deve ser solto ainda hoje



Jack Goldberger, advogado responsável por cuidar do caso do goleiro Jean, do São Paulo, acusado de agredir a esposa, Milena Benfica, com oito socos na madrugada da última quarta-feira (18), afirmou à revista Veja que a situação não passa de uma “discussão de família”.

“Todas as famílias têm discussões. Acreditamos que foi o que aconteceu aqui”, afirmou Jack Goldberger. “Nós esperamos que os fatos venham a provar que o ocorrido foi um assunto privado de família e nenhum crime foi cometido”, continuou.

Liberado

Jean deve ser solto ainda nesta quinta-feira. O jogador foi liberado da prisão após uma audiência de custódia em um tribunal no estado da Flórida, Estados Unidos

Mesmo solto, Jean continuará respondendo o processo no estado por violência doméstica. O tribunal norte-americano determinou que ele precisará manter distância da mulher, mas permitiu contato com as filhas sob supervisão. O atleta não precisou pagar fiança, mas terá que comparecer ao tribunal em audiências futuras.

O jogador vai retornar ao Brasil e terá seu contrato rescindido com o São Paulo logo após o período de férias.

Agressões

Na madrugada da última quarta-feira (18), Milena postou vídeos no Instagram relatando agressões físicas e psicológicas do arqueiro são-paulino. Nas publicações, ela aparece com o rosto machucado e pedindo socorro.

“Eu estou aqui em Orlando (EUA) e olha o que o Jean acabou de fazer comigo. Me ajude! Jean acabou de me bater. Gente, socorro. Mãe, calma que eu estou bem. Mas olha para isso, gente. Jean, goleiro do São Paulo, acabou de me bater. Eu quero Justiça! Olha o que ele está falando aqui na porta. Eu estou trancada no banheiro. Ai meu Deus!”, falou Milena, em uma das postagens.

Na sequência, a mulher escreveu que precisava assimilar o que havia acontecido e relatou pressão psicológica por parte do atleta. Em print divulgado por Milena, Jean teria escrito: “Parabéns! Você terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome.”

Ao amanhecer, Milena voltou a usar o Instagram para tranquilizar seus seguidores: “Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo e estou sem celular em outro lugar, já passou. Estou com as meninas e está tudo bem”, disse.