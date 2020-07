Cazares é oferecido ao São Paulo, mas contratação é descartada pelo tricolor

Equipe se recupera de um déficit grande nas contas; histórico do atleta também pesou

Reprodução/Twitter Cazares durante treino do Atlético-MG



O meio-campo do Atlético-MG, Juan Cazares, foi oferecido ao São Paulo, mas o Tricolor recusou a contratação. O equatoriano de 28 anos foi um dos nomes especulados no time paulista no início do ano, mas nada aconteceu entre o São Paulo e o atleta do Galo.

Dessa vez, a oferta do Atlético-MG ao São Paulo de fato foi feita, mas a diretoria do time paulista recusou qualquer avanço nas conversas. O Tricolor vive momento ruim financeiramente e vem se recuperando de um déficit grande – R$ 180 milhões – no ano passado. Nesse ano, ainda acerta alguns meses de salários atrasados e uma nova contratação nesse momento é tratada como inviável.

O equatoriano também acumula histórico de problemas extra-campo. Em 2019 chegou a ser afastado e no final da temporada, foi acusado de agressão por duas mulheres. No entanto, a polícia civil não encontrou indícios suficientes e o caso foi arquivado. Nesse ano, o meia foi duramente criticado internamente pela diretoria do Galo e pelos torcedores do time mineiro após furar a quarentena, onde acabou contraindo o Coronavírus.

O presidente do clube mineiro Sérgio Sette Câmara chegou a dizer que pretendia a renovação de contrato com o equatoriano, mas agora parece que essa ideia foi cancelada. Cazares está no Atlético Mineiro desde 2016, onde marcou 41 gols e soma mais de 200 jogos.

O São Paulo segue com seu elenco base do começo do ano para o restante da temporada, apenas com exceção de Antony, que deixou o clube e agora pertence ao Ajax da Holanda.