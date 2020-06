Giovanni Chacon: Fora dos planos, atacante que brilhou na base do SPFC busca novo clube

Rubens Chiri / saopaulofc.net Gabriel Novaes foi o artilheiro da Copa São Paulo de 2019



O São Paulo ainda busca acertos no sistema ofensivo. Em 2019, o time teve a pior média de gols da história. Em 60 jogos, marcou apenas 56 gols, uma média menor do que um gol por partida. Apesar disso, teve bom desempenho defensivo, o que permitiu que chegasse à final do Paulistão e conseguisse a classificação direta para a Libertadores. Em 2020, a média já supera um gol por partida. Em 12 jogos, foram 18 balanços de rede. Ainda assim, não é o que espera o técnico Fernando Diniz. Adepto de um futebol ofensivo e com mais gols por jogo, o São Paulo ainda busca acertar o lado ofensivo. Para isso, o uruguaio Carneiro e o equatoriano Rojas devem estar na equipe tricolor no retorno do futebol. Isso porque um dos últimos destaques da base tricolor pedia passagem, mas está fora dos planos do time.

Gabriel Novaes, de 21 anos, parece não estar nos planos do São Paulo, conforme informação dada pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem da Jovem Pan. O jogador, que foi emprestado para a equipe B do Barcelona e depois repassado para o Córdoba, também da Espanha, esteve perto de Botafogo e Chapecoense nesta temporada, mas as duas negociações não foram para frente. Agora, mais uma vez, Novaes busca um clube. O contrato do jogador vai até 2022, então, mesmo que saia de graça no término do vínculo com o Tricolor, até lá, buscará espaço em outra equipe.

Artilheiro da Copa São Paulo de Juniores em 2019, Gabriel Novaes é um dos nomes pedidos por parte da torcida como experiência no time do São Paulo, mas Fernando Diniz e a comissão técnica parecem não ter planos de incluir o atacante na equipe no restante da temporada.