Classificado, São Paulo vence o Ayacucho por 1 a 0 no Morumbi

Com time reserva, Tricolor não fez um jogo muito animado e Caio marcou o único gol no segundo tempo

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Caio, destaque na Copinha, marcou o único gol da partida



Em um jogo bem sonolento no Morumbi, o São Paulo venceu o Ayacucho por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor Paulista estava classificado desde a penúltima rodada e entrou mais tranquilo, com uma equipe totalmente reserva para o jogo. Isso refletiu no desempenho da equipe em campo, que ficou a desejar. No primeiro tempo foram apenas duas chegadas na área adversária, sem muito perigo. No segundo tempo, aos 27 minutos, Maioli fez passe para Caio, que ajeitou e mandou uma bomba no canto esquerdo, abrindo o placar. E foi isso, o Tricolor não assustou e nem o Ayacucho. O São Paulo avança em primeiro no Grupo D, com 16 pontos em seis jogos: cinco vitórias e um empate. O São Paulo volta a campo no final de semana contra o Ceará, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.