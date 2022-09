Com dois a mais em campo, São Paulo bate o Ceará e encerra jejum de vitórias no Brasileirão

Tricolor agora soma 34 pontos e está na 13ª colocação, ficando a seis pontos da zona do rebaixamento

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Centroavante Calleri comemora gol contra o Ceará na Arena Castelão



O São Paulo venceu por 2 a 0 o Ceará, na tarde deste domingo, 18, na Arena Castelão, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o Tricolor encerra uma sequência de quatro derrotas na competição. Além disso, a equipe agora soma 34 pontos e está na 13ª colocação, ficando seis pontos da zona do rebaixamento e nove pontos da última vaga de classificação para a Copa Libertadores. Já o Ceará vem logo atrás, na 14ª colocação, com 31 pontos. No jogo, o São Paulo dominou a primeira etapa da partida, abrindo o placar aos 22 minutos, em cabeçada de Calleri, após cruzamento de Patrick. Depois dos 30 minutos, houve confusão. Primeiro em pênalti anulado pelo VAR de Luiz Otávio em Calleri. A mudança fez o zagueiro do Vozão levar cartão vermelho. Já no fim do segundo tempo o atacante argentino Bustos marcou o primeiro gol dele pelo Tricolor e o segundo do time na partida. O jogo terminou quente com mais uma expulsão pelo lado do Ceará, o jogador Zé Roberto.