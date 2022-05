Com dois de Nestor, São Paulo vence Jorge Wilstermann e se classifica às oitavas da Sul-Americana

Tricolor abriu vantagem na liderança do Grupo D e garantiu vaga antecipada

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nestor foi o destaque da partida no Morumbi



O São Paulo confirmou sua vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, 19. A vitória contra o Jorge Wilstermann, por 3 a 0, garantiu a primeira colocação do Grupo D com 13 pontos, não podendo ser alcançado faltando apenas uma rodada. Os gols saíram rápido. Aos seis minutos, Rodrigo Nestor tabelou na entrada da área e bateu no cantinho do goleiro, abrindo o placar. Aos 17, o meio-campista recebeu de Nikão e desviou para as redes, ampliando o marcador. No segundo tempo, Patrick fez o terceiro do São Paulo logo aos dois minutos de jogo. Na última rodada, o Tricolor recebeu o Ayacucho, no Morumbi, quarta-feira dia 25 de maio, às 19h15 (horário de Brasília).