Com expulsão polêmica, decisão nos pênaltis e brilho de Santos, Athletico-PR elimina São Paulo na Copa do Brasil

Resultado leva equipe paranaense para as quartas de final da competição; tricolor jogou com um a menos desde os 4 minutos do primeiro tempo, quando Rafael foi expulso

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Santos, do Atlhetico Paranaense, defende pênalti na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 entre Athletico Paranaense e São Paulo, na Ligga Arena (Arena da Baixada), em Curitiba



O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. A equipe da capital paulista foi derrotada pelo Athletico-PR nesta quarta-feira (6) por 1 a 0 no tempo normal e nas penalidades, o time são-paulino abusou de cobranças ruins e perdeu por 3 a 0. O sofrimento do torcedor São Paulo não demorou a apareceu no jogo contra o Athletico-PR. Aos 3 minutos, o goleiro Rafael foi expulso em um lance polêmico em um contra-ataque do time paranaense. Com o revés, o time da capital paulista precisou jogar o jogo inteiro com um a menos. A estratégia tricolor foi se defender e tentar atacar nas chances que tinha quando não estava sendo pressionado pelos adversários, o que não aconteceu. O árbitro Felipe Fernandes de Lima ‘picotou’ a partida, mas as paralisações acabavam por ser necessárias – foram 38 faltas.

No primeiro tempo, conseguiu segurar o time da casa. Empate garantia o São Paulo nas quartas de final, já que tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Morumbi. Mas, na volta para a segunda etapa e com a entrada de Leozinho, que mudou o Athletico-PR, o tricolor foi vazado. Ezequiel foi o autor do gol que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, foi a vez com goleiro Santos, que tenta recuperar a titularidade, brilhar. Defendeu as três cobranças do tricolor (Sabino, Tapia e Jandrei), enquanto a equipe de São Paulo viu o Athletico converter todos os gols (Giuliano, Esquivel e Mendonza) e avançar para a próxima fase.

No sábado, o São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, no Morumbi. Já o Athletico-PR se volta totalmente à Série B, pela qual enfrenta o Criciúma, na segunda-feira, fora de casa.