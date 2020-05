Com jogadores e ídolos, São Paulo apresenta nova camisa listrada

Reprodução São Paulo anuncia novo uniforme numero 2 para a temporada 2019-2020



O São Paulo apresentou sua nova camisa 2, listrada tricolor, nesta quarta-feira, em uma live no canal oficial do clube no Instagram que contou a presença ilustre de velhos conhecidos da torcida.

Os jogadores dos elencos atuais Alexandre Pato, Igor Gomes e Glaucia, além dos ídolos Cafu, Luiz Fabiano e Denílson participaram da transmissão. Cada um recebeu o novo uniforme em casa.

“Esse é o manto. Vamos ganhar coisas para ficar na história. Estou feliz desse presente ter chegado em casa. Não vejo a hora de colocar ela dentro de campo. Estou muito ansioso”, disse Pato.

Os torcedores interessados no produto poderão comprar a partir desta quinta-feira, no site da Adidas, fornecedora oficial do clube. A camisa 1, toda branca, foi lançada antes da suspensão do futebol, ainda em março.

* Com Estadão Conteúdo