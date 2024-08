Com recorde de público no Morumbi em 2024, São Paulo vence o Flamengo com gol de Calleri

Com boas atuações de Lucas, Ferreirinha e Luiz Gustavo, Tricolor tira o Mengão da liderança e se consolida na sexta colocação do Campeonato Brasileiro

RENAN MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri, do São Paulo, comemora após marcar seu gol na partida contra o Flamengo



Com 58.065 pessoas no Morumbi — segundo maior público deste Campeonato Brasileiro e recorde do São Paulo neste ano —, o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e se consolidou na sexta colocação, com 35 pontos. Brigando por cada bola, o time comandado por Luis Zubeldía foi melhor durante a maior parte do confronto e mostrou que pode brigar por coisas grandes neste ano. Calleri foi o autor do gol em cabeçada fulminante, Lucas e Ferreirinha jogaram o fino no ataque e Luiz Gustavo finalmente teve uma exibição à altura de um volante de Copa do Mundo. Já o Flamengo estacionou nos 40 pontos e viu o rival Botafogo abrir três na liderança — o Fogão, no entanto, tem uma partida a mais.

Escalado com alguns reservas, o Flamengo só conseguiu melhorar após as entradas de Gerson, que substituiu Bruno Henrique após o intervalo, e Arrascaeta, colocado em campo no lugar de Carlinhos, logo após o gol do São Paulo. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio de Wellington Rato, o argentino Calleri mostrou faro de gol e cabeceou no ângulo, como manda o manual do centroavante. O Mengão, então, viu-se obrigado a agredir o Tricolor. Conseguiu, mas não dominou a partida. O São Paulo também criou chances e poderia até ter ampliado em jogada individual de Lucas Moura.