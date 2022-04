Confira quanto o São Paulo pode ganhar com possível transferência de Antony para o Manchester United 

De acordo com a imprensa inglesa, o atacante brasileiro trocará o Ajax pelo time do Old Trafford a pedido do treinador Erik Ten Hag

Reprodução/Twitter/@antony00 - 20.03.2022 Antony deve ser vendido pelo Ajax ao Manchester United



Treinador do Ajax nas últimas cinco temporadas, Erik Ten Hag está muito perto de trocar o clube holandês pelo Manchester United, informou o “The Sun” nesta semana. De acordo com o jornal inglês, o técnico fechou acordo com os Diabos Vermelhos e já fez o seu primeiro pedido para a direção: a contratação do atacante Antony. O brasileiro, ainda segundo o tabloide, deve chegar ao Old Trafford pelo valor de 60 milhões de euros (na cotação atual, aproximadamente R$ 300 milhões). Nem todo este valor, no entanto, irá para os cofres da equipe de Amsterdã. Responsável por formar o jogador em suas categorias de base, o São Paulo deve “abocanhar” uma parte considerável deste montante.

Na negociação de Antony, realizada em 2019, São Paulo e Ajax combinaram que o clube brasileiro teria direito a 20% da venda futura do jogador caso ela fosse superior a 16 milhões de euros, valor pago pelos holandeses ao Tricolor – na época, a transferência rendeu R$ 74 milhões aos paulistas. Desta forma, caso o Manchester United pague a quantia informada pelo “The Sun”, a agremiação do Morumbi terá direito a ficar com 12 milhões de euros (R$ 60 milhões). A quantia seria importante para o São Paulo, que acumula uma divida de quase R$ 700 milhões e planeja arrecadar R$ 142 milhões com vendas de atletas em 2022. Antony, por sua vez, tornou-se um dos protagonistas do conjunto holandês nas últimas temporadas e deve integrar a seleção brasileira, que tentará o hexacampeonato na Copa do Catar, marcada para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro.