Conmebol muda cidade do jogo entre São Paulo e Ayacucho pela Copa Sul-Americana

Duelo aconteceria em Cuzco, no Peru, mas intensos protestos fizeram a entidade reprogramar

Rubens Chiri / saopaulofc Jogadores do São Paulo já estão no Peru para a partida desta quinta



O São Paulo enfrentará, nesta quinta-feira, 06, o peruano Ayacucho no primeiro jogo pelo Grupo D da Copa Sul-Americana. O jogo estava anteriormente agendado para o estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cuzco. No entanto, a Conmebol anunciou uma alteração de última hora no local do duelo. O duelo agora ocorrerá em Lima, no estádio Nacional. A entidade não deu maiores explicações sobre os motivos que levaram à alteração. Porém, veículos de imprensa peruanos afirmam que uma das principais causas da mudança foi um problema logístico para a chegada dos equipamentos usados na transmissão do jogo. Protestos contra o aumento nos preços dos combustíveis e fertilizantes motivaram bloqueios nas principais vias do país. Os protestos que tomam conta do Peru já eram motivo de preocupação para o São Paulo. O clube temia que as manifestações produzissem atrasos em sua chegada à cidade do jogo.

Além disso, o time do Morumbi faria um pernoite na capital Lima e partiria para Cuzco horas antes do duelo, a fim de evitar os efeitos causados pela altitude. A cidade de Cuzco tem 3.400 metros de altitude. Lima, por sua vez, está pouco acima do nível do mar. A decisão da Conmebol cai como uma luva para o São Paulo, que além de evitar o deslocamento, não terá mais de se preocupar com o condicionamento específico para os atletas enfrentaram a altitude. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nacional, e não deverá contar com público.

*Com informações do Estadão Conteúdo