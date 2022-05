Corinthians x São Paulo: Ceni tem trunfo para encerrar tabu na Arena que perdura desde 2014

Maior ídolo da história do Tricolor, o ‘Mito’ não conseguiu escapar da ‘Maldição de Itaquera’, acumulando derrotas como jogador e treinador

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni é o atual técnico do São Paulo



Todo dirigente, jogador ou torcedor do São Paulo sabe que jogar contra o Corinthians na Neo Química Arena é um verdadeiro pesadelo. Inaugurado em 2014, o estádio já recebeu 15 Majestosos, e em nenhum deles os visitantes saíram com os três pontos. Maior ídolo da história do Tricolor, Rogério Ceni não conseguiu escapar da “Maldição de Itaquera”. Nos tempos em que era jogador, o “Mito” viu o tabu nascer e ser consolidado. Já na época de treinador, a lenda são-paulina até tentou, mas não conseguiu acabar com o fantasma no território rival. O técnico, no entanto, terá mais uma chance a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 22, em duelo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vale a liderança do torneio.

O primeiro Majestoso na Arena Corinthians, é verdade, não contou com a presença de Rogério Ceni. Machucado, o dono da camisa 01 foi substituído por Denis e viu de longe o São Paulo perder por 3 a 2 para o rival, em partida realizada pelo Brasileirão de 2014. Já no ano seguinte, o último de sua carreira como atleta, o goleiro participou da derrota por 2 a 0, em jogo que abriu a fase de grupos da Libertadores de 2015. Já fora dos gramados e se preparando para virar treinador, o “Mito” ainda acompanhou alguns resultados dolorosos, como a goleada 6 a 1 do Brasileirão de 2015, por exemplo. Veja todos os resultados entre os rivais na Neo Química Arena ao final da matéria.

Assumindo o São Paulo em seu primeiro trabalho à frente de um clube, Ceni também não obteve sucesso em Itaquera. Em 2017, o treinador viu seu time empatar em 1 a 1 com o Corinthians, caindo na semifinal do Paulistão – no Morumbi, os corintianos haviam vencido o jogo de ida por 2 a 0. Depois, no Brasileiro, o técnico saiu da Zona Leste da capital paulista com um revés de 3 a 2 – vinte dias após o clássico, ele acabou sendo desligado pela gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Prosseguindo sua carreira no Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, Ceni voltou ao bairro de Itaquera em duas vezes com o Leão, acumulando uma derrota e outro empate, nas temporadas 2019 e 2020, respectivamente.

Trunfo para acabar com jejum

Para tentar encerrar o tabu na casa do Corinthians, Rogério Ceni terá como principal trunfo a presença de Jonathan Calleri. O argentino pisará na Neo Química Arena pela primeira vez neste domingo, 22, e possui um excelente retrospecto diante do rival alvinegro em seu retorno ao futebol brasileiro. Nos três Majestosos disputados no Morumbi, o atacante balançou as redes duas vezes e ainda deu uma assistência diante do principal rival. Artilheiro do torneio com seis gols, o centroavante também chega embalado para o jogo.

Publicamente, Rogério Ceni reconheceu a importância do duelo contra o Corinthians, que lidera o Brasileirão com 13 pontos, dois a mais que o São Paulo. “Vamos ter o time mais forte que a gente puder armar, dentro das nossas condições, claro. Esse jogo contra o Corinthians é dificílimo. É um time que tá na liderança do campeonato e que vem jogando bem. Seu treinador vem encontrando diversas alternativas, com mudanças táticas, implementação de três zagueiros. Pode jogar com uma linha de quatro atrás, também muda bastante o posicionamento do Renato [Augusto]. [Vitor Pereira] é um cara que tem ousadia para mudar bastante. Vamos tentar achar o melhor time possível porque sabemos o que vale um Corinthians x São Paulo, tanto é que não conseguimos vencer o Corinthians na casa deles”, declarou o técnico, em entrevista coletiva. “Domingo é jogo que vale campeonato”, acrescentou.

Todos os jogos entre Corinthians x São Paulo na Neo Química Arena