Cristiane encerra passagem pelo Santos e posta vídeo de agradecimento:  ‘Cada momento estará na minha memória’

A atacante Cristiane finalizou sua terceira passagem pelo Santos de maneira amigável, após um acordo para rescisão contratual. Ela deve ser anunciada nos próximos dias como reforço do Flamengo. Em uma publicação no Instagram, a jogadora expressou sua gratidão ao time da vila, ressaltando os momentos especiais que viveu no clube. “Hoje é um dia de encerramento de ciclo. Um ciclo que tem quatro anos no total, e muitos outros fora de campo. Que começou com meu pai apresentando o Santos, um time gigante, e o primeiro clube que conheci na minha vida e que termina hoje, com a minha saída das @sereiasdavilaoficial que foram minha casa desde 2020 e que carrego no coração e na minha história.”, escreveu na legenda de um vídeo. “Foram 140 jogos, 120 gols e tantos outros que vi de perto acontecer e comemorei, muito. É dia de agradecer pela torcida desse clube imenso, às companheiras de time que passaram por aqui, torcedores, funcionários, direção e profissionais do clube, todos que estiveram nesse período e fizeram parte desse ciclo.”, continuou. A jogadora já havia defendido o Santos em duas ocasiões anteriores, em 2009 e 2010, conquistando títulos importantes. Em 2020, ela retornou ao clube após uma breve passagem pelo São Paulo. Na temporada de 2022, Cristiane teve um desempenho notável, marcando 32 gols e fornecendo seis assistências em 30 jogos. No ano seguinte, em 2023, ela registrou 13 gols e três assistências em 26 jogos. Após mais de dois anos sem ser convocada para a seleção brasileira, Cristiane recebeu uma convocação em setembro de 2023. “Obrigada, Santos Futebol Clube. Cada momento especial que vivi aqui estará na minha memória.”, finalizou.

