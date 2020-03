Criticado pela torcida, Pablo volta a ‘perder pontos’ com Diniz no São Paulo

Rubens Chiri/saopaulofc.net Pablo está em má fase com a camisa do São Paulo



Pablo foi um dos jogadores mais criticados da torcida do São Paulo na derrota para o Binacional, na noite da última quinta-feira (5), em Juliaca, no Peru. Mesmo dando a assistência para o gol de Alexandre Pato, o atacante desperdiçou duas chances claríssimas para ampliar o resultado e acabou a partida sendo um dos principais culpados pelo revés na Libertadores.

Na altitude de 3.800 metros, o Tricolor começou bem a partida, largou na frente do marcador e criou várias chances para aumentar a vantagem. No segundo tempo, no entanto, o time perdeu o fôlego, sucumbiu diante do adversário e acabou levando a virada.

Entre os 32 minutos e os 35 da primeira etapa, Pablo teve duas ótimas chances para deixar o São Paulo em uma situação mais confortável na partida. O camisa 9, porém, acabou errando alvo em ambas e terminou o confronto sendo alvo dos são-paulinos nas redes sociais. Veja abaixo as reações.

Mais do que lidar com as críticas, Pablo também volta a desperdiçar a chance de retornar ao time principal. Titular devido a lesão de Vitor Bueno, o atleta deverá começar no banco de reservas a próxima partida da equipe na Libertadores, marcada para quarta-feira (11), contra a LDU, no Morumbi.

Em má fase, o atacante é o segundo que mais chuta do São Paulo na temporada. Segundo o “Footstats”, site especializado em estatísticas de futebol, Pablo arrematou 26 vezes no Campeonato Paulista, marcando apenas 1 gol. Ele está atrás apenas de Daniel Alves, artilheiro do time que finalizou 27 vezes, mas “guardou” 4 bolas na rede até então.

Assim, concorrendo com Antony, Pato e o próprio Bueno, Pablo se vê cada vez mais distante na preferência de Fernando Diniz, que tenta solucionar o problema na falta de pontaria do ataque o mais rápido possível.

#Pablo Achei que Tinha sido só um pesadelo, o difícil é acordar no dia seguinte e saber que esses perebas vão continuar a vestir a camisa, pq já tem idade, custa caro, é ruim de bola… Como torcedor tenho q aceitar esses caras… — Alex Hiratuca🎌🇧🇷 (@Tom_Hiratuca) March 6, 2020

Dia ta lindo e ensolarado, e eu pensando como Pablo erra aqueles gols — Gui (@GuiGroselha) March 6, 2020

Bom dia

Pablo tem q ser afastado urgente recuperar a confiança dele acabar com a anciedade de fazer um gol treinar todos os tipos de finalização — CHAVEIRO ARY (@Aryzinyo) March 6, 2020

Revendo o lance do Pablo do @SaoPauloFC que tinha Antony livre e tentou chutar pergunto : “Alguém avisou, da comissão, que chutes longos em altitude a velocidade muda e com ela a trajetória ? Jogador profissional, 400 mil por mês para isto? Ridículo . — David Chinaglia (@DavidChinaglia) March 6, 2020