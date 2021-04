Daniel Alves diz que não vê diferença entre Hernán Crespo e Fernando Diniz

Capital do São Paulo respondeu perguntas dos torcedores nas redes sociais e afirmou que não há muitas divergências entre os estilos dos treinadores

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação "Os dois precisam de tempo para fazer uma equipe vencedora!", defendeu o jogador



O capitão do São Paulo, Daniel Alves, respondeu a perguntas de torcedores através das suas redes sociais neste sábado, 3. Em uma de suas respostas, o camisa dez afirmou que não há muitas divergências nos estilos de jogo do atual técnico, o argentino Hernán Crespo, e do ex-comandante da equipe, Fernando Diniz. “Não vejo muita diferença. Os dois gostam de tratar bem a bola, os dois gostam de muita intensidade e os dois precisam de tempo para fazer uma equipe vencedora!”, defendeu o jogador. Um dos principais motivos que levaram à queda de Diniz foram os maus resultados do time, que perdeu o título do Campeonato Brasileiro de 2020.

O São Paulo treinou neste sábado, 3, no CT da Barra Funda, apesar da paralisação do Campeonato Paulista e da incerteza sobre quando o time entrará em campo novamente. Uma das novidades foi que Tchê Tchê treinou separado do restante do elenco em meio a rumores que apontam uma possível ida do meia para o Atlético-MG. A transferência aconteceria por empréstimo e após pedido do técnico Cuca, comandante do clube mineiro. Ele e Tchê Tchê trabalharam juntos no Palmeiras e no São Paulo.