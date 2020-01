Daniel Alves lidera fundamentos no Paulistão e vira peça-chave de Diniz no SPFC

Daniel Vorley/Agif/Estadão Conteúdo Daniel Alves está jogando como meio-campista no São Paulo



Daniel Alves começou o seu primeiro Campeonato Paulista da carreira com o pé direito. Levando em consideração as três rodadas iniciais do Estadual, o veterano lidera os fundamentos de desarme, passe e posse de bola, evidenciando a sua importância no esquema do São Paulo montado pelo treinador Fernando Diniz.

Lateral-direito de origem, Daniel Alves está cada vez mais adaptado à função de ser o organizador do Tricolor. Atuando como um legítimo segundo homem do meio de campo, ele tem sido fundamental na saída de jogo, na retomada de bola e no momento ofensivo do time do Morumbi.

Segundo o site “Footstats”, Dani é o atleta que mais recupera a bola no Paulista, ao lado de Pedro Henrique (Corinthians), Romário (Mirassol) e Aderlan (RB Bragantino), com 10 desarmes.

Daniel Alves também é o jogador que mais troca (247) e acerta passes (233) do campeonato, com um aproveitamento de 94,3% no fundamento. Tal número mostra a importância do camisa 10 na transição da defesa para o ataque, normalmente pelo lado direito.

Abaixo, o “mapa de calor” de Daniel Alves na vitória contra a Ferroviária, fora de casa, na última quarta-feira (29), aponta que o meio-campista também circula bastante entre as linhas adversárias, auxiliando muito na armação do time.

Prova disso é que, ao término da terceira rodada, Dani Alves é o terceiro que mais dá assistência para finalização (7) e o segundo que mais sofre faltas na competição (12).

No quesito finalização, o baiano também aparece com destaque, tendo 10 arremates no Paulistão, atrás apenas de Júnior Todinho, meio-campista do Guarani, com 11. Dani Alves, por outro lado, acertou apenas 3 chutes ao gol adversário, um deles em chance clara desperdiçada contra o Palmeiras, no último final de semana.

Principal contratação do Tricolor em 2019, Daniel Alves jogou todos os minutos nos triunfos sobre Água Santa e Ferroviária, além do empate diante do Palmeiras.

Autor de um gol na vitória diante do Água Santa, Daniel Alves poderá voltar a marcar na próxima segunda-feira (3), quando o São Paulo retorna a campo para enfrentar o Novorizontino, às 20h, no Morumbi.