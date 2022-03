De virada, São Paulo goleia o São Bernardo e está na semifinal do Campeonato Paulista

Davó abriu o placar para o Tigre, mas Nestor, Pablo Maia, Marquinhos e Calleri deram a vitória ao Tricolor

CAIO HENRIQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Nestor se redimiu depois de perder gol feito no primeiro tempo



Atual campeão, o São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista de 2022. A equipe de Rogério Ceni venceu o São Bernardo, de virada, por 4 a 1, no Morumbi. O primeiro tempo foi todo do São Paulo que teve uma grande chance com Rodrigo Nestor, que sem goleiro, chutou pra fora. Luciano e Pablo Maia deram trabalho para o goleiro Alex Alves. Jandrei quase não viu a bola nos 45 minutos iniciais. O cenário mudou no segundo tempo. Aos sete minutos, Matheus Davó fez boa jogada pelo meio da grande área e abriu o placar para o São Bernardo. Aos 11, Luciano recebeu na entrada da área, girou e marcou. Mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19 minutos, Nestor recebeu sozinho e desta vez fez, empatando o jogo. Pouco depois, Paulinho Moccelin foi expulso e deixou o Tigre com um a menos. Aos 37 minutos, Pablo Maia chutou forte de fora da área e fez um golaço para virar pro Tricolor Paulista. Aos 41, Marquinhos fez o terceiro. Nos acréscimos, Calleri recebeu de Pablo Maia e bateu na saída de Alex Alves. Classificado, o Tricolor pega o vencedor de Corinthians e Guarani, que entram em campo na quinta-feira.