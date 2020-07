Década perdida: São Paulo fica sem conquistas no Campeonato Paulista

O Tricolor era o único clube a se orgulhar de ter vencido ao menos um título do Paulistão por década

Reprodução/Premier/TV Globo O São Paulo foi eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista



O São Paulo era o único clube a se orgulhar de ter vencido ao menos um título do Campeonato Paulista por década. Depois da vexatória eliminação para o Mirassol, na noite da última quarta-feira (29), o Tricolor perdeu esse status. Sem conquistar o Estadual há quinze anos, o Tricolor “passou em branco” no torneio no decênio (2011 – 2020) e segue amargando o pior jejum no Paulistão em toda sua história. Fundado em 1930, o São Paulo chegou ao 21º troféu no ano de 2005. Desde então, a equipe do Morumbi passou a encontrar dificuldades, ficando, no máximo, na segunda posição da competição, como aconteceu na temporada passada, quando foi derrotado pelo Corinthians na final.

Se tratando de Campeonato Paulista, a década mais vencedora do São Paulo foi a de 1940, quando o clube conquistou cinco títulos. Na sequência, aparecem as décadas de 1980 e 90, com quatro títulos cada.

Já os rivais Corinthians, Palmeiras e Santos já sentiram esse gosto de não vencer o Paulistão durante uma década. O Timão não levantou a taça nos anos de 1960, o Alviverde nos anos 1980 e o Santos nas décadas de 1920, 1940 e 1990.

Confira os títulos do São Paulo no Campeonato Paulista por década

Década de 1930: 1931

Década de 1940: 1943, 1945, 1946 1948 e 1949

Década de 1950: 1953 e 1957

Década de 1960: 1970

Década de 1970: 1971, 1975 e 1980

Década de 1980: 1981, 1985, 1987 e 1989

Década de 1990: 1991,1992, 1998 e 2000

Década de 2000: 2005

Década de 2010: Nenhum título.