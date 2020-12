Diego Souza faz alerta sobre arbitragem: ‘Se deixar, São Paulo apita o jogo’

Antes de duelo decisivo entre os dois tricolores, pela Copa do Brasil, artilheiro do Grêmio diz que equipe paulista ‘pressiona o juiz o tempo inteiro’

Lucas Uebel/Grêmio FBPA O atacante gremista Diego Souza foi o autor do gol solitário no primeiro jogo da semifinal entre Grêmio e São Paulo



O atacante Diego Souza, autor do gol que deu a vitória ao Grêmio no primeiro duelo com o São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil, disse que o time paulista tem a mania de tentar interferir na arbitragem durante os jogos. As duas equipes decidirão nesta quarta-feira, 30, uma vaga na decisão do mata-mata nacional. “É um jogo decisivo, os nervos ficam à flor da pele, não dá para esperar menos. Tem que ter concentração total. Mas a equipe do São Paulo pressiona a arbitragem o tempo inteiro, é muito chata dentro de campo, e o Grêmio tem que estar ligado. Se deixar, eles apitam o jogo. É notório, nós vemos nos jogos”, alertou o centroavante, que já defendeu o Tricolor paulista.

Após perder por 1 a 0 em Porto Alegre, o São Paulo precisa de uma vitória por dois gols de diferença no duelo do Morumbi. Se a equipe comandada por Fernando Diniz ganhar por margem de um tento, qualquer que seja o placar, a vaga será decidida nos pênaltis (não há mais a regra do gol fora de casa na Copa do Brasil). O lateral-esquerdo Reinaldo, um dos destaques do líder do Brasileirão, não poderá ajudar seus companheiros a reverter o resultado porque levou o terceiro cartão amarelo na Arena do Grêmio. Diniz deverá mandar a seguinte equipe a campo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.