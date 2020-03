Diniz leva time reserva para duelo do São Paulo no Paulista; veja relacionados

Reprodução Garotos do São Paulo vão para jogo diante do Botafogo-SP



O São Paulo fechou neste sábado (6) a preparação para o duelo diante do Botafogo-SP, marcado para amanhã, às 16 horas, no Estádio Santa Cruz, válido pelo Campeonato Paulista. Visando a partida do meio de semana da Libertadores, Fernando Diniz optou em levar para Ribeirão Preto apenas Tiago Volpi da equipe considerada titular.

Todos os outros jogadores titulares na derrota para o Binacional serão preservados pelos treinador. Juanfran e Vitor Bueno, desfalques por lesão no embate contra os peruanos, também não vão para o jogo no interior de São Paulo.

Desta forma, dos 23 atletas relacionados para o jogo contra o Botafogo-SP, 18 são formados nas categorias de base do clube paulistano. Destaques para Gustavo Maia (19 anos), o lateral-direito Lucas Sena (18), o atacante Galeano (19) e o volante Marcos Júnior (20), convocados pela primeira vez para um duelo do time principal.

Na próxima quarta-feira (11), o São Paulo recebe a LDU (Equador), no Estádio do Morumbi, às 21h30 (de Brasília). A partida é essencial para a equipe não ficar em situação desesperadora no Grupo D da Libertadores.

Veja a lista de 23 relacionados do São Paulo:

Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Júnior

Laterais: Wellington e Lucas Sena

Zagueiros: Fasson, Anderson Martins e Diego Costa

Meio-campistas: Marcos Júnior, Rodrigo Nestor, Hernanes, Shaylon, Luan, Liziero e Everton

Atacantes: Juan Santos, Tréllez, Brenner, Danilo Gomes, Galeano, Maia, Fabinho e Toró