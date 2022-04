Diretor do São Paulo promete novidades sobre renovações nesta semana; entenda

Alguns jogadores formados na base do Tricolor devem prorrogar seus vínculos

RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes deve renovar seu contrato com o São Paulo



Carlos Belmonte, diretor geral do São Paulo, prometeu o clube irá acertar a renovação de vários jogadores importantes do elenco profissional. Através de sua conta no Twitter, o dirigente disse que os anúncios devem acontecer ainda nesta semana. “Trabalhando muito essa semana na renovação de contratos importantes para o elenco. Teremos novidades nos próximos dias”, escreveu nas redes sociais. Apesar de não mencionar nomes, alguns atletas oriundos da base, como Igor Gomes e Diego Costa, devem prorrogar os vínculos. O meio-campista tem contrato até 30 de março de 2023, enquanto o acordo do zagueiro vai até o fim deste ano. Além da dupla, o atacante Luciano, xodó do torcedor são-paulino, também está em negociação com o clube para prorrogar sua estadia na equipe do Morumbi. Ele também só tem contrato até o final de 2022.