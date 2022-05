Elenco do São Paulo acorda com terremoto no Chile em véspera de duelo contra o Everton 

Apesar da ocorrência, nenhum jogador do Tricolor se feriu e o treino na cidade de Santiago foi mantido

Rubens Chiri / saopaulofc Luciano e Luan em desembarque do São Paulo no Chile



O elenco do São Paulo acordou recebendo um pequeno susto na manhã desta quarta-feira, 4, em Santiago, onde se prepara para o confronto diante do Everton, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Isto porque um terremoto de magnitude de 5,3 atingiu a capital do país, de acordo com o Centro Sismológico Nacional chileno. Apesar da ocorrência, nenhum jogador do Tricolor se feriu e o treino de hoje foi mantido.

Líder do Grupo D com 100% de aproveitamento, o São Paulo pode garantir sua vaga nas oitavas de final da Sul-Americana com duas rodadas de antecedência. Para isso, o Tricolor terá de vencer os chilenos, em Viña del Mar, cidade litorânea localizada a cerca de 121 km de Santiago. Preservando seus titulares para a sequência temporada, Rogério Ceni deverá escalar uma equipe alternativa para o duelo.