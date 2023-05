Em jogo sem emoção, São Paulo empata sem gols com o Fortaleza no Castelão

Com o resultado, o tricolor paulista ocupa a 7ª posição, com 8 pontos; o Leão é o 6º colocado, com 9 pontos

LUCAS EMANUEL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza e São Paulo ficam no empate sem gols na Arena Castelão



O São Paulo empatou sem gols com o Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 11, na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Com o resultado, o tricolor paulista ocupa a 7ª posição, com 8 pontos. Já o Leão está na 6ª colocação, com 9 pontos, mesmo número que o 4º (Athletico-PR) e 5º colocado (Cruzeiro). Em relação a partida desta quinta, o primeiro tempo foi tecnicamente abaixo da média e sem grandes emoções. Os donos da casa procuraram tomar a iniciativa e criaram a melhor oportunidade da etapa inicial logo aos 9 minutos, com cabeçada de Guilherme no travessão. O São Paulo, que teve mais a bola, teve três finalizações, a mais perigosa aos 31, quando Calleri recebeu de Wellington Rato dentro da área e chutou para o gol com a bola cruzando a pequena área. No segundo tempo, as equipes se lançaram mais para o ataque. No entanto, nada mudou no placar. Agora, o São Paulo volta para a capital paulista, onde enfrentará o Corinthians, no domingo, 14, às 16 horas, na Neo Química Arena. Já o Fortaleza vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo dia e horário que o clássico Majestoso.