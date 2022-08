Ex-técnico do Boca Juniors revela pedido inusitado de Calleri em noite de confusão com o River

Atacante estava na equipe na ‘noite do spray de pimenta’, em La Bombonera, nas oitavas de final da Libertadores de 2015

Reprodução/Instagram

O ex-treinador do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, deu uma entrevista ao programa Líbero VS, da TyC Sports, e revelou cenas inusitadas da famosa ‘noite do spray de pimenta’ contra o River Plate, nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2015. Naquela ocasião, os times jogavam na La Bombonera quando os torcedores xeneizis jogaram spray de pimenta nos atletas do River. A partida precisou ser paralisada. Em meio à confusão, Arruabarrena destacou no programa a atitude de Jonathan Calleri, atual atacante do São Paulo, que estava no Boca. “Em um momento, o professor viu que Calleri estava ao telefone e conversava com a mãe para preparar bife à milanesa para ele”, disse ‘El Vasco’ aos risos. O ex-treinador ainda enfatizou que Calleri estava bebendo refrigerante e agindo naturalmente, como se nada estivesse acontecendo.