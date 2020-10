Fernando Diniz comenta derrota do São Paulo: ‘Estávamos cansados, e o Lanús descansado’

Treinador comentou o fato do time argentino estar há sete meses sem jogar

Reprodução/São Paulo TV Fernando Diniz é o atual treinador do São Paulo



O São Paulo levou a virada e acabou sendo derrotado pelo Lanús por 3 a 2, na noite da última quarta-feira, 28, em confronto válido pela Copa Sul-Americana. Na entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz minimizou o fato do time argentino voltar a campo após sete meses e, ainda assim, conseguir se impôr sobre o Tricolor. “A gente pode falar que estamos em uma sequência muito carregada de jogos. Estávamos cansados, e o Lanús descansado. Depende do contexto. O motivo da derrota foram erros que não poderíamos ter cometido, principalmente na bola parada”, disse o comandante da equipe paulista.

Como o Campeonato Argentino segue paralisado por causa da pandemia da Covid-19, o Lanús não atuava desde março. Ainda assim, o conjunto argentino virou sobre o São Paulo, marcando três vezes na segunda etapa. Diniz, no entanto, preferiu ver o lado positivo no confronto, apontando para as chances criadas e desperdiçadas, e considerando uma “evolução” na equipe.”Colocamos duas bolas na trave, tivemos um gol anulado questionável, tivemos uma expulsão que era para ter sido dada para o número 16 do Lanús [Facundo Pérez]. Não estamos contentes com o resultado na partida, mas acho que a gente tem evoluído. Precisamos melhorar no que diz respeito a tomar gols. Temos levado um número elevado de gols”, disse o treinador.

Agora, o São Paulo precisa bater o Lanús pelo placar mínimo (1 a 0 ou 2 a 1) para avançar às oitavas de final – o duelo, no Morumbi, está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor visita o Flamengo, no Maracanã, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.