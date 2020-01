Fernando Diniz diz não contar com reforços e ‘abraça’ elenco do São Paulo

Divulgação Fernando Diniz é treinador do São Paulo



Fernando Diniz, treinador do São Paulo, falou com a imprensa pela primeira em 2020. Nesta quinta-feira (9), após o treinamento do time no CT de Cotia, o técnico afirmou que não espera contratações nesta janela de transferências. Na visão do técnico do Tricolor, por outro lado, a manutenção do elenco será algo importante na temporada.

Desde o fim do último Campeonato Brasileiro, o São Paulo acertou apenas com Tiago Volpi, Vitor Bueno e Igor Vinícius, jogadores que já estavam no plantel, mas possuíam apenas contrato de empréstimo.

“Para este momento, nós não estamos esperando por novas contratações. A gente está com esse grupo aqui, estamos focados e temos o suficiente para fazer uma excelente temporada”, declarou Diniz.

Ao mesmo tempo, o treinador da equipe do Morumbi valorizou o grupo e admitiu que o São Paulo pode perder vender jogadores para amenizar a crise financeira.

“Não é questão de temer em perder, porque eu não sou um cara de reclamar de elenco. O que a gente tem é o suficiente, temos jogadores para repor. Eventualmente a diretoria tenha que vender algum jogador para conseguir honrar os compromissos, mas a gente está preparado para isso. Todo time grande no Brasil, a venda de jogadores é algo que faz parte. O mais importante é que a gente teve uma grande manutenção no elenco pelo jeito de jogar, que vai ficando mais sedimentado”, tranquilizou.

Diniz também deu respaldo a Robert Arboleda, zagueiro que se envolveu em polêmica ao posar com a camisa do rival Palmeiras durante as férias.

“Ele cometeu um erro, está respondendo por isso, mas é um jogador que a gente conta muito, tem identificação com o torcedor são-paulino, ele vai trabalhar para depois no campo responder como sempre respondeu”, disse.