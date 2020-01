Fernando Diniz não confirma time e pode poupar jogadores diante da Ferroviária

Divulgação/São Paulo Fernando Diniz



O técnico Fernando Diniz não confirmou o time titular do São Paulo para o jogo diante da Ferroviária, nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. A expectativa é que o treinador poupe alguns jogadores no confronto pela terceira rodada do Campeonato Paulista, após duas partidas com o time titular, sendo uma delas o clássico contra o Palmeiras.

Helinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no clássico com o Palmeiras e já realiza tratamento em São Paulo. É o primeiro desfalque certo. Juanfran, Arboleda, Hernanes, Daniel Alves e Pablo são alguns dos jogadores que podem receber um descanso de Fernando Diniz. O treinador, no entanto, não deu pistas.

O treino desta terça-feira (28), realizado na Fonte Luminosa, palco do jogo, teve apenas uma parte aberta a imprensa e não foi possível detectar qual será o time titular.

Para o lugar de Helinho, por exemplo, o técnico pode escalar Liziero e modificar um pouco o esquema tático ou escolher entre Pato e Everton para manter o 4-3-3, que foi utilizado contra Água Santa e Palmeiras. Se optar por poupar algumas peças, Igor Vinícius, Anderson Martins e Luan podem ganhar uma chance.

O São Paulo pode entrar em campo nesta quarta-feira em Araraquara com: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Liziero (Everton); Vitor Bueno, Pato e Pablo (Brenner).

Visita

O ex-volante Alexandre, que tinha o apelido de Rottweiler por se destacar na marcação, acompanhou o treino do São Paulo desta terça, em Araraquara. Ex-companheiro do agora diretor Raí, ele fez parte da equipe que conquistou o Campeonato Paulista em 1998 e 2000.