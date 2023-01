Ferraresi sofre lesão no joelho direito e não deve mais jogar pelo São Paulo

Zagueiro teve ruptura no ligamento cruzado anterior durante partida contra o Palmeiras disputada neste domingo, 22; previsão de retorno ainda não foi divulgada

Reprodução/Instagram @nahuelferraresi Zagueiro sofreu lesão séria e deverá ficar sem atuar por alguns meses



O zagueiro venezuelano Ferraresi sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e pode não atuar mais pelo São Paulo. A lesão aconteceu durante a partida contra o Palmeiras, válida pelo Campeonato Paulista e realizada neste domingo, 22. Por causa da ruptura, o defensor passará por uma cirurgia e não poderá jogar por alguns meses. Como o vínculo do venezuelano vai até o fim de junho, é possível que ele não se recupere em tempo hábil para disputar outros jogos pelo Tricolor. A data de previsão de retorno de Ferraresi ainda não foi divulgada oficialmente pelo clube. O São Paulo pode tentar pedir ao Manchester City, detentor dos direitos do clube, a extensão do vínculo do zagueiro com seu clube até o fim de 2023. Nas redes sociais, Ferraresi disse não saber se a partida foi a sua última pelo clube, as afirmou que voltará mais forte da recuperação. “Voltarei mais forte, por mim e por todos aqueles que me apoiam. Obrigado a todos pelas mensagens, ao pessoal do São Paulo de todo meu coração, vocês me fazem sentir em casa”, disse o zagueiro.