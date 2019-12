Fim da novela! São Paulo anuncia a compra de Tiago Volpi

Liamara Polli/Estadão Conteúdo Tiago Volpi assinou contrato até 2023 com o São Paulo



A novela que se arrastou por alguns meses enfim acabou. Nesta terça-feira, véspera de Natal, o São Paulo anunciou a contratação em definitivo do goleiro Tiago Volpi junto ao Querétaro, do México.

O Tricolor acertou a permanência do arqueiro, que estava emprestado apenas até o fim do ano, por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões). O novo contrato é válido até 2023.

O São Paulo efetuará o pagamento de maneira parcelada. A primeira metade do valor (aproximadamente R$ 10,5 milhões) será paga em três vezes, com a primeira parcela sendo paga na segunda quinzena de janeiro. Já os 50% restantes serão quitados em quatro parcelas, com início em junho de 2020 e término em junho de 2021. Serão quatro pagamentos trimestrais de R$ 2,5 milhões.

O São Paulo adiou ao máximo a compra de Tiago Volpi por estar em dificuldade financeira. Na semana passada, por exemplo, o clube apresentou um déficit de R$ 180 milhões.

O desempenho do goleiro durante o ano e a vontade da torcida, porém, pressionaram a diretoria a contratá-lo em definitivo. Para muitos, Volpi foi o goleiro que melhor defendeu a meta do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni.