Flamengo vence o São Paulo por 3 a 1 em reencontro de Rogério Ceni com a torcida rubro-negra

Treinador tricolor recebeu abraços dos ex-comandados antes de o jogo começar, mas viu seu time sucumbir no Maracanã diante de um Mengão avassalador

MARCELO DE MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta comemora o terceiro gol do Flamengo contra o São Paulo



Campeão brasileiro pelo Flamengo na temporada 2020, o técnico são-paulino Rogério Ceni reencontrou a torcida rubro-negra e os jogadores flamenguistas pela primeira vez desde que foi demitido da Gávea, em julho de 2021. Antes de o jogo começar, os ex-comandados de Ceni foram afáveis — Gabigol, por exemplo, deu caloroso abraço no treinador. Porém, quando a bola começou a rolar, o Mengão foi implacável e venceu o São Paulo por 3 a 1 no Maracanã, gols de Gabriel, Isla e Arrascaeta. Calleri, artilheiro do Brasileirão com quatro gols, descontou para o Tricolor.

O time rubro-negro começou o jogo de maneira intensa e procurando ficar com a bola. Quando ela estava com o adversário, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia apertavam a marcação para recuperá-la rapidamente. Aos 9 minutos, Jandrei já havia salvado o São Paulo duas vezes. Na terceira grande chance do Mengão, aos 25, Gabigol recebeu de Lázaro, bateu de esquerda e marcou. A vitória parcial era merecida, mas o jogo foi para o intervalo empatado porque o Tricolor aproveitou cochilo da defesa flamenguista para empatar. Rafinha cruzou e Calleri, de cabeça, anotou seu 12º gol no ano.

O Tricolor melhorou no segundo tempo, mas as mexidas em ambos os bancos foram determinantes. Paulo Sousa colocou Isla e viu o chileno marcar um golaço aos 25 minutos, de canhota. Apenas dois minutos depois, Marinho, outro que veio da reserva, fez ótima jogada pela esquerda e chutou cruzado. Arrascaeta, de peixinho, assinou o gol. Já Ceni não foi feliz nas substituições e nas decisões táticas. Igor Gomes se mostrou um primeiro volante bastante ineficaz.

O jogo terminou com Rogério Ceni ouvindo gritos de “olé” da torcida que estava ao seu lado até pouco tempo atrás. Com a vitória, o Flamengo chegou a quatro pontos em duas rodadas, atrás apenas do Corinthians na classificação. Já o São Paulo, que havia goleado o Athletico-PR na estreia, continuou com três. Os dois times voltam a campo na quarta-feira, 20, mas por competições distintas. O Fla enfrentará o Palmeiras, novamente no Maracanã, pelo Brasileirão. O duelo começará às 19h30. No mesmo horário, o Tricolor pegará o Juventude, no Morumbi, pela Copa do Brasil.