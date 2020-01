Hernanes ‘repete’ gol contra a Ferroviária e brinca: ‘Dizem que o raio não cai duas vezes’

Reprodução Hernanes marcou dois gols parecidos contra a Ferroviária



Hernanes cortou o marcador, ajeitou com o pé esquerdo de fora da área e soltou o pé para acertar o canto do goleiro, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a Ferroviária, na noite da última quarta-feira (29), pelo Campeonato Paulista. A jogada, que deu o gol de empate para o Tricolor paulista, foi praticamente idêntica ao gol marcado pelo “Profeta” diante do mesmo adversário, no ano passado.

No duelo ente os times na Paulistão 2019, no Pacaembu, Hernanes fez um tento semelhante ao deixar um marcador sentado e finalizar com o pé canhoto, de maneira indefensável para o goleiro da Ferroviária. Na ocasião, o gol também serviu para igualar o jogo, que terminou empatado em 1 a 1.

No Twitter, o São Paulo lembrou a coincidência e reproduziu os dois vídeos para comparar os gols. (Veja abaixo).

Já Hernanes, durante zona mista após o confronto, em Araraquara, brincou que o “raio caiu duas vezes no mesmo lugar.”

“Engraçado né? Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas foram dois gols quase idênticos, de perna esquerda, driblando o adversário. Alguns episódios da minha vida têm se repetido. Independentemente disso, fico feliz com o gol, claro. Fazia tempo que eu não ia para as redes. É importantíssimo para mim. Estou feliz com a vitória, pelo time, pelos três pontos. Sem dúvida, é um momento importante, interessante”, falou.