Ídolo do Liverpool ‘invade’ transmissão e manda recado para brasileiros: ‘Força, São Paulo’

John Barnes surpreendeu ao falar do Tricolor paulista antes da partida dos Reds pelo Campeonato Inglês

ISAAC LAWRENCE / AFP John Barnes é ídolo do Liverpool



John Barnes, um dos maiores ídolos da história do Liverpool, marcou presença no St. Mary’s Stadium, nesta terça-feira, 17, onde o time treinado por Jurgen Klopp enfrenta os mandantes Southampton, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês – a bola rola a partir das 15h45 (de Brasília). Além de tirar fotos e autografar camisas de fãs, a lenda dos Reds surpreendeu ao “invadir” a transmissão da ESPN do Brasil e mandar um recado para os brasileiros: “Força, São Paulo”, declarou o ex-jogador, em português. A fala surpreendeu a todos e gerou repercussão nas redes sociais. Veja ao final do texto.

Jamaicano naturalizado inglês, John Barnes despontou no Watford, mas brilhou no Liverpool. Vestindo as cores dos Reds entre 1987 e 1997, o atacante formou com o anglo-irlandês John Aldridge e o galês Ian Rush uma das melhores linhas de ataque do clube. Em sua passagem, ele conquistou duas vezes o Campeonato Inglês (1987/1988 e 1989/1990) e a Copa da Inglaterra (1988/89 e 1991–92), além da Copa da Liga Inglesa (1994/95) e o tri da Supercopa da Inglaterra (1988, 1989, 1990). Pela seleção inglesa, ele fez 79 jogos e 10 gols, participando das Copas do Mundo de 1986 e 1990.

80 e ídolo do clube John Barnes simplesmente pegou o microfone do reporter da ESPN e mandou um: Força São Paulo! — Ewerton (@yungvertin) May 17, 2022

John Barnes do nada meteu um “Força São Paulo” ao vivo na ESPN. Aí sim fomos surpreendidos novamente. — Thiago Sousa (@thiagofssousa) May 17, 2022