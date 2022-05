Ídolo do São Paulo, Hernanes anuncia aposentadoria durante evento no Morumbi 

Em três passagens pelo Tricolor, o agora ex-jogador ganhou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2007), uma o Paulistão (2021) e foi fundamental na campanha contra o rebaixamento para a 2ª divisão, em 2017

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Hernanes venceu duas vezes o Brasileiro e um Paulistão com a camisa do São Paulo



O meio-campista Hernanes, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, anunciou aposentadoria nesta segunda-feira, 2, em evento realizado no Estádio do Morumbi. Em três passagens pelo Tricolor, o agora ex-jogador ganhou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2007 e 2008), uma o Paulistão (2021) e foi fundamental na campanha contra o rebaixamento para a 2ª divisão, em 2017, quando foi eleito o craque da Série A.

Aos 36 anos, o pernambucano não entrava em campo desde o fim do ano passado, quando defendeu o Sport. Além de marcar seu nome na equipe paulista, o “Profeta” também atuou por gigantes da Itália, como Juventus, Inter de Milão e Lazio, além de ter representado o Hebei Fortune, da China. Pela seleção brasileira, Hernanes fez 27 jogos, marcou dois gols e ganhou a Copa das Confederações de 2013.

“Deixo de jogar hoje, oficialmente. Já estava há um tempo sem jogar, mas queria oficializar. Hoje estou encerrando minha carreira como jogador de futebol. Mas nascendo para tantas outras coisas que me aguardam. Obrigado ao futebol, obrigado à bola. Vim para cá hoje, peguei um táxi para ser mais rápido, e entrei no táxi e vi uma bola. Foi muito lindo isso. Obrigado”, disse Hernanes, demonstrando emoção em conversa com a imprensa.

“Desde que voltei ao São Paulo, em 2019, depois em 2020 na pandemia, tudo ficou muito confuso. Tinham outros aspectos que eu considerava, além do futebol. Foi o primeiro momento que me fez parar para pensar. O São Paulo estava passando por um momento de desorganização que eu nunca tinha visto, mexeu um pouco comigo isso. Dentro de campo, eu não estava conseguindo mais ser protagonista. Aí foi o primeiro momento em que pensei, em que bateu essa vontade. Até me lembro, o Alexandre Pássaro (ex-diretor do São Paulo) falou para eu pensar um pouco. Depois, junto com o Diniz, construímos um caminho onde consegui me motivar. Tive jogos interessantes e legais com ele, boas partidas. Um gol contra o Corinthians, que faltava. Então foi legal”, completou, explicando o motivo de pendurar as chuteiras.