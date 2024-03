O jogo entre Ituano e São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista, é neste domingo, 10. A Jovem Pan apresenta ao vivo todas as emoções do duelo que começa às 16h (de Brasília). A partida também será transmitida em AM 620 e FM 100,9, com imagem dos jornalistas da Jovem Pan Esportes. Narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva.