Jandrei testa positivo para Covid-19 e desfalca São Paulo contra o Corinthians

Tiago Volpi, arqueiro muito criticado pela torcida na temporada passada, deverá ser o titular no Majestoso

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jandrei testou positivo para Covid-19 e desfalca o São Paulo contra o Corinthians



O São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira, 2, após a vitória sobre o Água Santa, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Visando o clássico diante do Corinthians, marcado para o sábado, 5, o treinador Rogério Ceni recebeu uma péssima notícia. Titular na meta são-paulina nas últimas seis partidas, o goleiro Jandrei testou positivo para Covid-19 e não estará à disposição para o Majestoso, que será realizado no Morumbi. Para o seu lugar, quem deverá ser escalado será o reserva Tiago Volpi, arqueiro muito criticado pela torcida na temporada passada.

Ceni não poderá contar também com Nikão, outro infectado pelo novo coronavírus e que precisa cumprir os dez dias de isolamento determinados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Além deles, Igor Vinícius, Diego Costa e Alisson seguem em tratamento fisioterápico e possuem poucas chances de integrar o time que encara o Corinthians. As boas notícias para o torcedor São Paulo são os retorno dos meio-campista Luan e Patrick, que estão recuperados de seus respectivas lesões e treinaram nesta quarta-feira com o restante do grupo. Líder do Grupo B, o Tricolor pode garantir a sua classificação para o mata-mata do Paulistão com três jogos de antecedência. Para isso, precisaria vencer o Alvinegro e torcer para a Ferroviária não bater a Ferroviária, em Araraquara, também no sábado.