Jean, do São Paulo, é acusado pela esposa de agressão

Roberto Vazquez/Futura Press/Agência Estadão Jean é acusado de ter agredido mulher



Esposa do goleiro Jean, do São Paulo, Milena Bemfica utilizou suas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (18), para acusar o jogador de agressão. Em vídeo postado no Instagram, ela aparece com rosto machucado e pedindo socorro aos seguidores.

“Eu estou aqui em Orlando (EUA) e olha o que o Jean acabou de fazer comigo. Me ajude! Jean acabou de me bater. Gente, socorro. Mãe, calma que eu estou bem. Mas olha para isso, gente. Jean, goleiro do São Paulo, acabou de me bater. Eu quero Justiça! Olha o que ele está falando aqui na porta. Eu estou trancada no banheiro. Ai meu Deus!”, clamou Milena, em publicação que já foi apagada.

Na sequência, a mulher do arqueiro são-paulino escreveu que precisava assimilar o que havia acontecido e relatou pressão psicológica por parte do atleta. Em print divulgado por Milena, Jean teria escrito: “Parabéns! Você terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome.”

Hoje de manhã. Milena voltou a usar o Instagram para tranquilizar seus seguidores: “Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo e estou sem celular em outro lugar, já passou. Estou com as meninas e está tudo bem”, disse.

O nome de Jean está entre os assuntos mais comentados no Twitter. Muitos são-paulinos, inclusive, pedem para que o clube rescinda o contrato do goleiro, que tem vínculo até o final de 2022.