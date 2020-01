Juanfran defende Arboleda e relembra relação com Luxemburgo nos tempos de Real Madrid

Rubens Chiri / saopaulofc.net Juanfran



Juanfran, lateral do São Paulo, concedeu entrevista nesta sexta-feira (24) e falou ao microfone da Jovem Pan sobre a polêmica envolvendo o zagueiro Arboleda, que foi flagrado durante as férias usando uma camisa do Palmeiras. As equipes se enfrentam no próximo domingo (26), às 16h, em Araraquara.

“Conheço bem o Arboleda e sei que ele é são-paulino, que vai até a morte por esta camisa, esta torcida. Pode errar, mas com toda a inocência e sem nenhuma maldade. O time e o clube estão com Arboleda, que está 100% comprometido. Torcida pode ficar tranquila, porque estamos juntos e ele é são-paulino”, falou Juanfran.

"Eu já conheço muito o Arboleda e sei que ele é são-paulino!" Às vésperas do clássico contra o Palmeiras, Juanfran DEFENDEU o zagueiro equatoriano, que, há cerca de um mês, envolveu-se em polêmica ao ser flagrado com a camisa alviverde! As imagens são de @GiovanniChacon_! pic.twitter.com/iw7ZBvCr1J — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 24, 2020

Juanfran também relembrou o contato que teve com Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, durante sua passagem pelo Real Madrid.

“Eu era um menino da base, então estive pouco tempo com ele. Jogava na base e também no time B do Real, porque o time principal tinha muitos jogadores bons, como Figo e Beckham, então era difícil ter espaço. Meu contato com o Luxemburgo foi muito bom. Tenho muito respeito por ele, que é um grande treinador”, disse o zagueiro espanhol.