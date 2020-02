Juanfran: ‘Não vou sair do Brasil sem ganhar uma taça com o São Paulo’

Reprodução/Twitter Juanfran é lateral-direito do São Paulo



Juanfran se acostumou a levantar taças no Atlético de Madri. Em quase nove temporadas no time “colchonero”, o espanhol ganhou sete títulos, sendo o Campeonato Espanhol e a Liga Europa os principais deles. Hoje no São Paulo, o experiente jogador afirma que não deixará o Brasil sem tirar o time do Morumbi da fila.

Em entrevista ao podcast “Hoje, sim”, do Globoesporte.com, Juanfran revelou que não pretende voltar ao seu país natal sem ganhar um troféu com a camisa são-paulina e revelou uma conversa com Filipe Luís, seu antigo companheiro de Atlético e, atualmente, ala do Flamengo.

“Só penso em ser campeão com o São Paulo. Todos os dias falo para minha família, não vou sair do Brasil sem ganhar uma taça, não posso voltar para a Espanha sem nada, não posso”, disso o atleta de 35 anos, que tem a missão de ajudar o clube a sair do jejum de sete anos sem ganhar um título.

“Isso é algo que falei outro dia com o Filipe Luís (lateral do Flamengo), que nós dois falamos que não viemos para o Brasil passear. Ele no Rio de Janeiro, e eu em São Paulo. Viemos para ser campeões. Falei para o Filipe: “você já é campeão, agora é minha vez”, continuou.

Juanfran também comparou o estilo de Fernando Diniz, atual comandante do Tricolor, com o de Diego Simeone, seu treinador nos tempos de Atlético de Madri.

“Simeone quer chegar no gol adversário em dois toques, Fernando (Diniz) quer chegar com dez passes, mas depois ele também quer que a gente defenda como o Atlético de Madrid defende. Esse equilíbrio é o melhor no futebol. Como na vida, se tem equilíbrio, as coisa vão melhor”, analisou.

O lateral deverá voltar a campo no próximo domingo (1º), quando o São Paulo recebe a Ponte Preta, no Morumbi, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No Estadual, o time é o líder do Grupo C, com 12 pontos conquistados até o momento.