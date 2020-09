Leco se recupera da Covid-19 e deixa o hospital após 20 dias

Por integrar o grupo de risco, cartola continuará despachando de sua casa até o fim do mandato, em dezembro

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Leco passou 20 dias internado por causa da covid-19



O presidente do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, se recuperou da Covid-19 e recebeu alta do HCor nesta segunda-feira, após passar os últimos 20 dias internado. Aos 82 anos, o dirigente está em casa, onde seguirá trabalhando até o fim de seu mandato, em dezembro.

Como não pode concorrer à reeleição, em dezembro Leco passa o bastão para Júlio Cazares ou Laudo Natel, candidatos nas eleições presidenciáveis do São Paulo. Enquadrado no grupo de risco, o cartola viu a doença se agravar e foi parar na UTI do hospital, da qual recebeu alta há uma semana. Mesmo internado, seguiu acompanhando os acontecimentos do clube.

Do seu quarto no HCor desde o dia 13, o presidente despachou documentos e acompanhou tudo o que se referia a política são-paulina. Ele matará as saudades da equipe em uma decisão da Libertadores. O São Paulo embarcou nesta segunda-feira para a Argentina, onde precisa ganhar do River Plate, na quarta-feira, para chegar na rodada final com chances de classificação às oitavas de final

* Com Estadão Conteúdo