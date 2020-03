Libertadores no Morumbi: SPFC divulga vídeo exaltando a tradição do clube; assista

Rubens Chiri / saopaulofc.net Torcida do São Paulo está ansiosa para o jogo contra a LDU



O São Paulo fará a sua primeira partida em casa na Libertadores 2020 nesta quarta-feira (11), diante da LDU, em confronto válido pelo Grupo D. Para “esquentar” os torcedores, o clube divulgou um vídeo exaltando a tradição do time no Morumbi, palco do confronto com os equatorianos.

No vídeo, o Tricolor fala sobre o sentimento da torcida antes da tradicional noite de Libertadores no estádio. Até o momento, mais de 39 mil ingressos foram comercializados para a partida que começa às 21h30 (de Brasília).

“A adrenalina sobe e o sangue acelera, como se tudo antes disso não passasse de uma espera. As ruas se agitam em procissão, é uma peregrinação à nossa meca do futebol. É o templo sagrado do Morumbi”, diz o narrador em um trecho.

A equipe treinada por Fernando Diniz encara o jogo como uma decisão. Isso porque o São Paulo perdeu na estreia para o Binacional, fora de casa, no Peru.

Para o embate de hoje, o São Paulo deve ser escalado com: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno (Pablo) e Alexandre Pato.