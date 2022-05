Livre no mercado, atacante Rogério, o ‘Neymar do Nordeste’, é oferecido ao São Paulo 

Com passagens por Ceará, Náutico, Bahia, Vitória, Botafogo, Juventude e outros clubes do Brasil, o atacante já vestiu as cores do Tricolor paulista entre 2015 e 2016, quando fez 33 jogos e marcou sete gols

DANIEL VORLEY /AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/02/2016 Rogério vestiu as cores do São Paulo entre 2015 e 2016



O atacante Rogério, conhecido como “Neymar do Nordeste”, foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Livre do mercado da bola desde o último domingo, 9, quando rescindiu contrato com o Pumas (México), o jogador de 31 anos busca retornar ao futebol brasileiro e terá seu nome analisado pela diretoria são-paulina, além do técnico Rogério Ceni – as informações foram confirmadas pelo jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Com passagens por Ceará, Náutico, Bahia, Vitória, Botafogo, Juventude e outros clubes do Brasil, o atleta também vestiu as cores do Tricolor paulista entre 2015 e 2016, quando fez 33 jogos e marcou sete gols.

Segundo o jornalista da Jovem Pan, no entanto, a cúpula do São Paulo não demonstrou muito entusiasmo com a possibilidade de repatriar Rogério. A volta do atacante, assim, só aconteceria com a chancela de Rogério Ceni. O treinador, vale lembrar, pede um jogador de velocidade pelos lados do campo desde a temporada passada, quando retornou ao clube para salvar o time do rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Após tentar Yeferson Soteldo, no entanto, a diretoria são-paulina terminou a janela de transferências sem atender o desejo do técnico. Atualmente, o “Mito” tem apenas os jovens Marquinhos e Toró como atacantes com essas características.