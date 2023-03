Luan manda recado para diretoria do São Paulo em meio a imbróglio sobre renovação; confira 

Volante marcou um golaço na vitória do Tricolor sobre o Botafogo-SP

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan marcou um golaço para o São Paulo na vitória sobre o Botafogo-SP



Luan foi eleito o craque do jogo na vitória do São Paulo sobre o Botafogo-SP, na tarde do último domingo, 5, em Ribeirão Preto, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Em entrevista concedida ainda no gramado, no entanto, o meio-campista polemizou ao ser questionado sobre a renovação de seu contrato com o Tricolor, válido somente até o fim desta temporada. Sem papas na língua, o volante mandou um recado para a diretoria são-paulina e até para o treinador Rogério Ceni. “Estou na minha casa, estou feliz. Sempre quis ficar no São Paulo, tem que ver se querem que eu fique aqui. Sempre vou dar meu melhor”, declarou o jogador de 23 anos, que também comemorou mais um golaço anotado com a camisa do clube. “No primeiro tempo, o goleiro acabou sendo feliz fazendo a defesa. Eu já vinha me cobrando para finalizar mais de fora da área, hoje acabei sendo feliz e consegui acertar depois”, completou o atleta, que coleciona 2 gols e 1 assistência em nove jogos disputados em 2023.

Em entrevista coletiva, Rogério Ceni afirmou que deseja a permanência de Luan para as próximas temporadas. “Luan é um jogador que a gente quer ter no elenco, gostaria de renovar. Não sem em que pé anda, não vou me intrometer, mas parece que a diretoria já fez uma proposta de três anos de contrato para ele”, comentou o treinador são-paulno. “Não chegaram ainda no acordo, e aí é uma questão financeira que eu não tenho como intervir. Tecnicamente é um jogador que queremos ter, financeiramente é uma questão de clube e jogador para ver o que vai acontecer”, acrescentou. Revelado em Cotia, o meio-campista pode assinar um pré-contrato com outra equipe ainda na metade deste ano.

Publicamente, o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirma que também deseja continuar com Luan no elenco. O mandatário, porém, diz que não fará loucuras para renovar com o atleta. “Não tenho dúvida que muitos times estão de olho. Luan tem proposta muito boa, prazo bom, boas condições, depende dele. Agora, se tem que jogar é com o técnico (Rogério Ceni). Temos muitas opções. O Luan tem história e queremos que fique, estamos trabalhando dentro da política orçamentária. Toda a valorização está no contrato”, afirmou o dirigente, em entrevista ao “Paulistão Play”, na semana passada.