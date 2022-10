Mauro Cezar diz que Ceni deve repensar continuidade no São Paulo após ‘catástrofe’ na Sul-Americana 

Durante o programa ‘Bate-Pronto’ desta segunda-feira, 3, o jornalista do Grupo Jovem Pan também afirmou que o Tricolor precisa se recuperar o mais rápido possível e chegar ao oitavo lugar do Brasileirão

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, definiu o vice-campeonato do São Paulo na Copa Sul-Americana como uma “catástrofe”. Durante o programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 3, o jornalista do Grupo Jovem Pan afirmou que o Tricolor precisa se recuperar o mais rápido possível e chegar ao oitavo lugar do Brasileirão, posição que garante uma vaga na pré-Libertadores de 2023 – atualmente, o time são-paulista está na 13ª colocação. Apesar disso, o profissional da JP acredita que o treinador Rogério Ceni precisa repensar sua continuidade no clube, independente do desfecho desta temporada. Maior ídolo da história do São Paulo, o “Mito” ainda não levantou um título como técnico. “O São Paulo precisa encontrar forças para buscar a vaga e tentar fazer um ano que vem melhor. Imagina o time de novo participando da Sul-Americana? É um anticlímax ter que remar tudo de novo, jogando contra times fracos e viajando para cidades pequenas da América do Sul. Isso tudo quando poderia ter conseguido um troféu e garantir uma grana. A derrota de sábado foi uma catástrofe e a relação do Ceni com o clube merece uma conversa, uma terapia. Ele precisa repensar. Talvez a continuidade só arranhe a idolatria que o técnico tem com a torcida e com o clube devido ao seu tempo de treinador.