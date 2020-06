Milan monitora Liziero; São Paulo tenta envolver Paquetá no negócio

Paquetá nega e diz que, no Brasil, só jogaria no Flamengo

Rubens Chiri / SPFC Liziero tem contrato com o São Paulo até abril de 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros



O meia Igor Liziero se tornou alvo do Milan recentemente. Segundo informação divulgada pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem da Jovem Pan, o jogador de 22 anos está sendo cotado para ser o novo reforço do clube italiano, que busca um acerto na posição de segundo volante há tempos.

Liziero tem contrato com o São Paulo até abril de 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de 305 milhões de reais na cotação atual). Entretanto, mesmo sendo um dos jovens mais promissores que saíram de Cotia dos últimos tempos, é um jogador que frequentemente sofre com lesões e desfalca o clube em momentos importantes. Por esse e outros motivos, como a necessidade de vendas emergenciais por parte do São Paulo, o meia pode ser vendido com valor bem inferior ao já estipulado pela multa.

A reportagem apurou que existe também um interesse para a contratação de Lucas Paquetá, revelado pelo Flamengo e vendido ao Milan. Paquetá exerce função diferente em relação a Liziero, mas poderia chegar como reforço para a posição de Igor Gomes, que também pode sair do clube tricolor.

Paquetá vive momento delicado na Itália. Benfica e Fiorentina monitoram o jogador do Milan. Entretanto, ele nega e diz que, no Brasil, só jogaria no Flamengo.

O que facilitaria a transação de Liziero para o Milan é o passaporte europeu que o volante tirou no ano passado, quando havia sido sondado pelo próprio Milan e também pelo Napoli. O São Paulo tem 100% do passe de Liziero, e, com o euro em alta, a direção tricolor espera colocar muita coisa em dia com uma possível venda do meia.